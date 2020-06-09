Son dakika haberi: Mobilya sektörü "kredi paketi"den memnun Son dakika gelişmesine göre Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, kamu bankalarınca 4 yeni kredi paketinin hayata geçirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, kamu bankalarınca 4 yeni kredi paketinin hayata geçirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Kılıçer, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birliklerinin ihracatının mayıs ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 azaldığını belirtti.

Normalleşme dönemiyle ihracatın artacağını düşündüklerini kaydeden Kılıçer, "Mayıs ayında ihracatını yüzde 47 artıran orman tali ürünleri sektörü, 4,5 milyon dolarlık ihracat ile birliğin toplam dış satımında yüzde 10 pay aldı. Birliğimizin ana ihraç ürünü mobilyada ise koronavirüs etkisiyle mayıs ayında da ihracat kaybı yaşadık, ancak ihracatın yeniden artacağına yönelik sinyaller gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Kılıçer, ihracatta olduğu gibi iç piyasada da canlanma sinyalleri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kamu bankaları mobilya ihtiyaçları için tüketicilere 30 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ve aylık 0,55 faiz oranıyla kredi sunuyor. Kredilerin mobilya, çeyiz, beyaz eşya, konut gibi birbirini tamamlayan sektörlerle birleştirilmesi 2020 yılını daha güçlü şekilde tamamlamamıza imkan sağlayacaktır. Özellikle temmuz ayında planlanan düğünler için ertelenen mobilya alışverişlerinin satışına başlanmasıyla sektörümüz eski günlerine hızlıca dönebilme imkanı bulacaktır. Haziran ayından itibaren başlayacak hareketliliğin iç pazarda yıl sonuna kadar 60 milyar liralık satış hacmine ulaşmasını bekliyoruz. Mobilya üreticilerinin kapasite kullanımlarını artırmalarına büyük katkı sunacağına inandığımız kredi destekleri, firmalarımızın ihracat pazarlarındaki rekabet gücünü artırmalarında da itici güç olacaktır."

Kaynak: AA