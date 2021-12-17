Son dakika haberi: MİT ve polisten Turgutlu'da terör operasyonu; 1 gözaltı
Son dakika haberler: MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, MİT ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı 1 terörist yakalanarak gözaltına alındı.
MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, MİT ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı 1 terörist yakalanarak gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, terör örgütleri içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen Z.A.'nın Turgutlu ilçesindeki evine operasyon düzenlendi, şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Z.A.'nın Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Son Dakika Haberleri