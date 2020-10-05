Son dakika haberi... MİT ve emniyetten DEAŞ operasyonu; 25 yabancı uyruklu gözaltında
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Son dakika haberi... MİT ve emniyetten DEAŞ operasyonu; 25 yabancı uyruklu gözaltında

05.10.2020 10:03 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:07
Son dakika haberi... MİT ve emniyetten DEAŞ operasyonu; 25 yabancı uyruklu gözaltında

Son dakika gündem haberi: ANKARA Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak operasyonunda 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu 25 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak operasyonunda 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile MİT Bölge Başkanlığı'nca koordineli olarak yapılan uluslararası risk analiz çalışmaları sonucu terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına, Suriye'de örgüt içinde bulunduklarına dair haklarında istihbari bilgiler elde edilen 29 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sabah erken saatlerde yapılan operasyonda 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu olmak üzere toplam 25 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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