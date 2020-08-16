Son dakika haberi... MİT'ten terör örgütünün kanlı planlarına darbe...
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Son dakika haberi... MİT'ten terör örgütünün kanlı planlarına darbe...

Son dakika gündem haberi... MİT, terör örgütü PKK'nın silahlı saldırılara başlamasının yıldönümü olan 15 Ağustos'ta planladığı sansasyonel kanlı eylem planlarını boşa çıkardı.

Son dakika haberi... MİT'ten terör örgütünün kanlı planlarına darbe...
16.08.2020 15:40 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:44
MİT, terör örgütü PKK'nın silahlı saldırılara başlamasının yıldönümü olan 15 Ağustos'ta planladığı sansasyonel kanlı eylem planlarını boşa çıkardı. MİT sahadan yürüttüğü yerel istihbarat çalışmalarıyla, terör örgütü PKK'nın üç farklı terörist hücresinin, 15 Ağustos'un yıldönümünde Türkiye'de sansasyonel eylemler planladığını belirledi. Terör örgütü PKK'nın başkanlık konseyi üyesi ve silahlı kanat sorumlusu Murat Karayılan'ın bizzat eylem talimatı verdiği, örgütün kritik yapılanmalarındaki teröristler, sahadaki MİT ajanlarının yakın takibine alındı. 

KANLI EYLEM HAZIRLIĞINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ 

Terör örgütü PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko'nun, Türkiye'de kanlı eylemleri gerçekleştirmek amacıyla, emrindeki teröristleri harekete geçirmek için hazırlandığı tespit edildi. Yapılan operasyonla terörist Murat Kalko sorumlusu olduğu Hakurk bölgesinde 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirildi.

KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYORDU 1975 doğumlu terörist Murat Kalko'nun örgüte 1993'te katıldığı, pek çok silahlı saldırıyla öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle kırmızı kategoride arandığı belirtildi. Terörist Kalko'nun ayrıca, Murat Karayılan'ın güvendiği üst düzey kadroda olduğu, özel olarak sözde Hakurk sorumluluğuna getirildiği öğrenildi. 

HÜCRELER DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİKanlı terör eylemi hazırlığındaki örgüt hücreleri de yakından izlendi. Teröristlerin meskun mahal yerlerinden uzaklaşmaları beklenerek harekete geçildi. 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde iki farklı operasyonla üst düzey 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. 

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TEPE YÖNETİMİ HAREKET EDEMEZ HALDE  

Öte yandan teslim olan teröristler MİT'in, son dönemde terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde yaptığı operasyonların örgütü ciddi biçimde sarstığını anlattığı öğrenildi. Teröristler yapılan operasyonların örgütten kaçışları artırdığını söyledi. DHA'ya bilgi veren güvenlik uzmanları, terör örgütü PKK'ya yönelik nokta operasyonların, örgütün tepe yöneticilerini Irak kuzeyinde hareket edemez hale getirdiğini belirtti. Terör örgütü PKK'nın başkanlık konseyi üyelerinin örgüt kadroları üzerindeki kontrolünün de zayıfladığı bildirildi.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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