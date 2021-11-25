Son dakika haberi | MİT Irak'ta 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Haberler
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Son dakika haberi | MİT Irak'ta 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | MİT Irak'ta 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika habere göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonla 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonla 6 Pkk'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda Gara'da 4, Kandil'de de 2 terörist etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birinin PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından "Botan" kod adlı Nihat Gören olduğu tespit edildi. Terörist Nihat Gören'in bir süre PKK'nın TAK yapılanmasında faaliyet gösterdiği, TSK'nın gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralanıp, tedavisi sonrasında PKK tarafından Gara'da görevlendirildiği öğrenildi. - ANKARA

Son dakika haberi | MİT Irak'ta 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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