Son dakika haberi: MİT Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: MİT Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... MİT Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK'lı iki terörist etkisiz hale getirdi.

MİT Irak'ın kuzeyinde 2 Pkk'lı teröristi etkisiz hale getirdi

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK'lı iki terörist etkisiz hale getirdi.

Teröristlerin, PKK/KCK'nın şehir yapılanması olan YPS mensupları Gelhat kod Renas Ermeğan ve Merhas kod Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Nokta atışı ile etkisiz hale getirilen Renas Ermeğan, 2015'te Şırnak/Cizre ve Silopi'de gerçekleştirilen çukur/barikat eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısıydı.

Nevzat Durmuş da örgütün 2015'te Şırnak/Beytüşşebap'a düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif olarak yer aldı. Örgütün Suriye - Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamaktaydı.

Son dakika haberi: MİT Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

PKK'lı Fehman Hüseyin'in koruması Diyarbakır'da kıskıvrak yakalandı

PKK'lı Fehman Hüseyin'in koruması Diyarbakır'da kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title