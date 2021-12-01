Son dakika haberi... MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Haberler
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Son dakika haberi... MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberine göre MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda, 2015'te Şırnak'taki çukur eylemlerinin planlayıcılarından, PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK (DHA) - MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda, 2015'te Şırnak'taki çukur eylemlerinin planlayıcılarından, PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Irak'ın kuzeyinde operasyonlarına devam ediyor. Son gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK'lı 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, PKK/KCK'nın 'şehir yapılanması' olan YPS mensupları 'Gelhat' kod adlı Renas Ermeğan ve 'Merhas' kod adlı Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi. Nokta atışı operasyon ile etkisiz hale getirilen terörist Ermeğan'ın, 2015'te Şırnak Cizre ve Silopi'de gerçekleştirilen çukur eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu öğrenildi. Terörist Nevzat Durmuş'un da örgütün 2015'te Şırnak Beytüşşebap'ta düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif yer aldığı, örgütün Suriye-Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığı tespit edildi.


Son dakika haberi... MİT, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Son Dakika Haberleri

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