Son dakika haberi! MİT'in operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki...
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Son dakika haberi! MİT'in operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... MİT'in operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.

MİT'in operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! MİT'in operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu 'Serdar Pir Avesta' kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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