Son dakika haberi! MİT'in operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki...
Son dakika haber... MİT'in operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.
MİT'in operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek