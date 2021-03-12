Son dakika haberi! Mısırlı siyasetçi Muhammed El-Baradey, aktivistlerin yargı kararı olmadan hapiste tutulmasına tepki gösterdi

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, siyasi aktivistlerin herhangi bir mahkeme kararı olmadan terör suçlamasıyla hapiste tutulmalarını eleştirdi.

Eski Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve siyasetçi Baradey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı siyasi aktivistlerin yargılama yapılmadan hapiste tutulmasına tepki göstererek, "Hukukta öğrendiğimiz gibi: Geç gelen adalet, adalet değildir." ifadelerine yer verdi.

Bu isimlerden biri olan avukat ve siyasi aktivist Ziyad el-Alimi ile ilgili Baradey, "(Ziyad'ı) 25 Ocak 2011 Devrimi ile parti çalışmalarına kararlılıkla ve özveriyle katılan ve siyasi yolla değişimin mümkün olduğuna inanan genç bir avukat olarak yakından tanıyorum. Ziyad ve meslektaşlarının yargılanmadan terör suçlamasıyla hapishanede olmaları acı verici bir durum. Bunlar Mısır'ın geleceği, onlardaki umudu öldürmek tehlikeli." ifadelerine yer verdi.

Mısır güvenlik güçleri Haziran 2019'da "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Ziya el-Alimi (41) ile 7 meslektaşını yargılamadan tutukladı. Nisan 2020'de de Mısır'da bir mahkeme, Alimi ve muhalefetten 13 siyasi aktivistin, 5 yıllık bir süreyle terör listesine dahil edilmeleri kararı verdi.

Muhammed el-Baradey, Mısır'da demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te askeri müdahale ile devrilmesinin ardından bir yıl cumhurbaşkanı olarak görevde bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur'un yardımcılığını yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar