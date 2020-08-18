Son dakika haberi: Mısır yerine, esrar dikmiş Son dakika 3. sayfa haberine göre - Mısır yerine, esrar dikmiş Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın kendisine ait mısır tarlasında 13 kilo 100 gram kubar esrar ile 598 kök kenevir bitkisi ele geçirdi Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın kendisine ait mısır tarlasında 13 kilo 100 gram...

- Mısır yerine, esrar dikmiş Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın kendisine ait mısır tarlasında 13 kilo 100 gram kubar esrar ile 598 kök kenevir bitkisi ele geçirdi MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın kendisine ait mısır tarlasında 13 kilo 100 gram kubar esrar ile 598 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Silifke ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesi Çaltıbozkır Mahallesi'nde 1 şahsın kendisine ait mısır tarlası içerisinde kenevir bitkisi yetiştirerek, kubar esrar sattığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen bölgeye operasyon yapan ekipler, yaptıkları aramada 13 kilo 100 gram kubar esrar ile 598 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaynak: İHA