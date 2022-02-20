Son dakika haberi! Mısır ve Ürdün başbakanları, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü - Haberler
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Son dakika haberi! Mısır ve Ürdün başbakanları, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü

AA, Laith Al - Güncel
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Son dakika haberi! Mısır ve Ürdün başbakanları, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü

Son dakika haberine göre Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Mısırlı mevkidaşı Mustafa Medbuli ile bir araya gelerek, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri değerlendirdi.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Mısırlı mevkidaşı Mustafa Medbuli ile bir araya gelerek, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri değerlendirdi.

Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Kahire'ye giden Hasavne, Medbuli ile görüştü.

Medbuli-Hasavne görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra turizm, ulaştırma ve kültür alanlarındaki iş birliğinin artırılması ile iki ülke arasında farklı alanlarda daha fazla tecrübe paylaşımı yapılması konuları ele alındı.

Taraflar ayrıca, bölgedeki son gelişmeleri ve ortak ilgi alanına giren konularda koordinasyonu artırma yollarını ele aldı.

Hasavne, yarın düzenlenecek Mısır-Ürdün Ortak Yüksek Komitesi 30. Oturumuna katılmak üzere Kahire'de bulunuyor.

AA / Laith Al - Güncel

Kahire, Mısır, Ürdün, Güncel, Haberler

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