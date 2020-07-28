Son dakika haberi... Mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği için gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Son dakika haberi... Mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği için gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, yasa dışı Hint keneviri ekimi yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Son dakika haberi... Mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği için gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
28.07.2020 20:39 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:51

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, yasa dışı Hint keneviri ekimi yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı şekilde Hint keneviri eken kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri takibe alan ekipler, ilçedeki bir mısır tarlasına ve 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Drone desteği ile yapılan incelemede, araziye ekili Hint kenevirlerinin yerleri tespit edildi.

Ekiplerin 4 şüpheliyi gözaltına aldığı operasyonda, 864 gram kurutulmuş Hint keneviri ile 350 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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