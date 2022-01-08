Son dakika haberi... Mısır, Sudan'ı en kısa sürede uzlaşıyla başbakan seçmeye çağırdı - Haberler
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Son dakika haberi... Mısır, Sudan'ı en kısa sürede uzlaşıyla başbakan seçmeye çağırdı

Son dakika haberi... Mısır, Sudan'ı en kısa sürede uzlaşıyla başbakan seçmeye çağırdı
AA / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Mısır, Sudan'ı uzlaşıya dayanan bir başbakan seçmeye ve en kısa sürede bir hükümet kurmaya" çağırarak, "bu hükümeti mümkün olan her şekilde desteklemeye hazır olduklarını" belirtti.

Mısır, Sudan'ı uzlaşıya dayanan bir başbakan seçmeye ve en kısa sürede bir hükümet kurmaya" çağırarak, "bu hükümeti mümkün olan her şekilde desteklemeye hazır olduklarını" belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire'nin Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.

" Sudan'daki tüm tarafları en kısa sürede uzlaşıya dayanarak başbakanı seçmeye ve hükümeti kurmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, Kahire'nin yeni kurulacak hükümeti mümkün olan her şekilde desteklemeye hazır olduğu kaydedildi.

" Sudan'ın güvenlik ve istikrarının Mısır ve bölgenin güvenlik ve istikrarının ayrılmaz bir parçası olduğu" vurgulanan açıklamada, Mısır'ın, Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudanlı taraflar arasındaki krizi çözecek bir diyalog başlatma hamlesine destek verdiği kaydedildi.

BM'nin Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz bugün Sudanlı ve uluslararası partnerlerle istişare ederek, "Sudanlı taraflar arasında BM'nin üstlendiği siyasi süreç için ilk istişareleri" resmen başlatmıştı.

Sudan'da 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

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AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri

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