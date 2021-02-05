Son dakika haberi... Mısır mahkemesi 4 yıldır cezaevinde tutulan Al Jazeera muhabiri Hüseyin'in tahliyesine karar verdi
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Son dakika haberi... Mısır mahkemesi 4 yıldır cezaevinde tutulan Al Jazeera muhabiri Hüseyin'in tahliyesine karar verdi

05.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:06
Son dakika haberi... Mısır mahkemesi 4 yıldır cezaevinde tutulan Al Jazeera muhabiri Hüseyin'in tahliyesine karar verdi

Edinilen son dakika haberine göre Mısır'da yaklaşık 4 yıl önce gözaltına alınan Katar merkezli Al Jazeera kanalı muhabiri Mahmud Hüseyin'in serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Mısır'da yaklaşık 4 yıl önce gözaltına alınan Katar merkezli Al Jazeera kanalı muhabiri Mahmud Hüseyin'in serbest bırakılması kararlaştırıldı.

Resmi makamlar henüz açıklama yapmadı ancak gelişmeyi Mısır medyası duyurdu.

Buna göre, Kahire Ceza Mahkemesi, hakkında hapis kararı olmadan 2016 sonundan bu yana cezaevinde tutulan Mısırlı gazeteci Hüseyin'in tahliyesine hükmetti. Öte yandan savcılığın, karara üst mahkemede itiraz ettiği belirtildi.

Bazı yerel medya kuruluşları, gazetecinin serbest bırakıldığı bilgisinin Mısır güvenlik birimlerince basına sızdırıldığını yazdı.

Mısır güvenlik güçleri gazeteci Hüseyin'i Aralık 2016'da ailesini ziyaret için geldiği Kahire'den Katar'a dönerken havaalanında gözaltına almıştı. Savcılık Hüseyin'e, "yasaklı bir örgüte üye olmak, yalan haber yapmak ve Mısır'da istikrarı bozma girişiminde bulunmak" gibi suçlamalar yöneltmişti.

Mısır ile Katar arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik adımlar, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde varılan uzlaşı çerçevesinde atılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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