Son dakika haberi: Mısır'ın kuzeyinde bir fabrikada yangın çıktı: 20 ölü
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Son dakika haberi: Mısır'ın kuzeyinde bir fabrikada yangın çıktı: 20 ölü

11.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:52
Son dakika haberi: Mısır'ın kuzeyinde bir fabrikada yangın çıktı: 20 ölü

Son dakika gündem haberi... Mısır'ın kuzeyindeki Kalyubiye kentinde henüz belirlenemeyen nedenle bir fabrikada yangın çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Mısır'ın kuzeyindeki Kalyubiye kentinde henüz belirlenemeyen nedenle bir fabrikada yangın çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Kalyubiye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kalyubiye kentinin El-Ubur ilçesinde 4 katlı bir giyim fabrikasında yangın çıktığı, olay yerine 10 ambulans ile 15 itfaiye aracı yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, fabrikaya yakın binaların güvenliğini sağlamak için gerekli incelemeleri yapmak üzere teknik komite oluşturulduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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