Son dakika haberi! Mısır Dışişleri heyeti, Libyalı Bakan Siyale ile Trablus'ta büyükelçiliğin yeniden açılmasını görüştü

Son dakika habere göre Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyale, başkent Trablus'u ziyaret eden Mısırlı bir heyetle Mısır'ın Trablus'taki Büyükelçiliğinin yeniden açılması hakkında görüştü.

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyale, başkent Trablus'u ziyaret eden Mısırlı bir heyetle Mısır'ın Trablus'taki Büyükelçiliğinin yeniden açılması hakkında görüştü.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısırlı heyet, Siyale ile görüşmesinde, Trablus'taki Mısır Büyükelçiliği karargahının yeniden açılması için pratik adımlar başlatmak üzere burada olduklarını iletti.

Bakan Siyale de büyükelçiliğin yeniden açılması için Mısır heyetine gerekli tüm imkanları sağlamaya istekli olduğunu aktardı.

Heyetin, Libya'da yeni yürütme otoritesinin seçilmesi dolayısıyla Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin Libyalı mevkidaşına tebriklerini ilettiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, görüşmenin, Libya ve Mısır arasında iş birliği ilişkilerini geliştirme istekliliğini vurgulamak için bir fırsat olduğu ifade edildi.

Mısır heyetinin ziyareti, 2014'ten bu yana 27 Aralık 2020'de Mısır'dan Trablus'a yapılan ziyaretin ardından ikinci ziyaret olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir