Son dakika haberi! Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Libyalı mevkidaşı Siyala ile görüştü
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Son dakika haberi! Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Libyalı mevkidaşı Siyala ile görüştü

08.02.2021 23:33 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:36
Son dakika haberi! Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Libyalı mevkidaşı Siyala ile görüştü

Son dakika haber: Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Libyalı mevkidaşı Muhammed Tahir Siyala ile gerçekleştirdiği görüşmede, ülkesinin, Libya krizine siyasi çözüm bulunmasından yana olduğunu belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Libyalı mevkidaşı Muhammed Tahir Siyala ile gerçekleştirdiği görüşmede, ülkesinin, Libya krizine siyasi çözüm bulunmasından yana olduğunu belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri, başkent Kahire'de gerçekleşen Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısı kapsamında Siyala ile bir araya geldi.

Şukri görüşmede, komşu ülke Libya'da yaşanan krize, ülkenin egemenliğini koruyacak siyasi bir çözüm bulunmasından yana olduklarını ifade etti.

Arap Birliği'nin dışişleri bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantısında, İsrail-Filistin barış görüşmelerinin yeniden başlaması çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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