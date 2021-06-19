Son dakika haberi | Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile Libyalı mevkidaşı Menguş ikili ilişkileri görüştü
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Son dakika haberi | Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile Libyalı mevkidaşı Menguş ikili ilişkileri görüştü

Son dakika haberi | Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile Libyalı mevkidaşı Menguş ikili ilişkileri görüştü
Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şukri'nin Menguş ile "ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Libya'daki siyasi süreç hakkında son gelişmeleri" ele aldığı belirtildi.

Libya'nın "kardeş ülke" olarak nitelendirildiği açıklamada, Libya'daki siyasi sürecin desteklenmesi, kalkınma, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi yönündeki çabaların desteklenmesinin yollarının da istişare edildiği aktarıldı.

Şukri, 24 Nisan'da Menguş ile ikili ilişkileri değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde mevkidaşını Mısır'a davet etmişti.

Menguş, bugün beraberindeki heyetle birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Kahire'ye gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat

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Son dakika haberi | Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile Libyalı mevkidaşı Menguş ikili ilişkileri görüştü - Haberler
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