Son dakika haberi | Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile Libyalı mevkidaşı Menguş ikili ilişkileri görüştü

Bir son dakika haberine göre Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile bir araya geldi.