Son dakika haberi | Mısır'da verilen idam kararları kınandı
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Son dakika haberi | Mısır'da verilen idam kararları kınandı

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan'ın açıklamaları Mısır'da verilen idam kararları Van ve Muş'ta kınandı MUŞ - Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam, 32 kişi hakkında da müebbet hapis cezası verilmesi protesto edildi.

Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan'ın açıklamaları Mısır'da verilen idam kararları Van ve Muş'ta kınandı

MUŞ - Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam, 32 kişi hakkında da müebbet hapis cezası verilmesi protesto edildi.

Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, il binasında yaptığı açıklamada, Mısır'da alınan kararı kınadıklarını ifade etti.

Son dakika haberi | Mısır'da verilen idam kararları kınandı
Son dakika haberi | Mısır'da verilen idam kararları kınandı
Son dakika haberi | Mısır'da verilen idam kararları kınandı
Son dakika haberi | Mısır'da verilen idam kararları kınandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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