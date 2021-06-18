Son dakika haberi | Mısır'da verilen idam kararları kınandı
Son dakika haber: Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan'ın açıklamaları Mısır'da verilen idam kararları Van ve Muş'ta kınandı MUŞ - Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam, 32 kişi hakkında da müebbet hapis cezası verilmesi protesto edildi.
Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan'ın açıklamaları Mısır'da verilen idam kararları Van ve Muş'ta kınandı
MUŞ - Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam, 32 kişi hakkında da müebbet hapis cezası verilmesi protesto edildi.
Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, il binasında yaptığı açıklamada, Mısır'da alınan kararı kınadıklarını ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım