Son dakika haberi! Mısır'da siyasi davalardan yargılanan 130 sanık hakkında tahliye kararı verildi
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Son dakika haberi! Mısır'da siyasi davalardan yargılanan 130 sanık hakkında tahliye kararı verildi

Son dakika haberi! Mısır'da siyasi davalardan yargılanan 130 sanık hakkında tahliye kararı verildi
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Mısır'daki Kahire Ceza Mahkemesi'nin, siyasi suçlardan yargılanan 130 sanığın serbest bırakılmasına karar verdiği bildirildi.

Mısır'daki Kahire Ceza Mahkemesi'nin, siyasi suçlardan yargılanan 130 sanığın serbest bırakılmasına karar verdiği bildirildi.

Avukat Halid Ali, Mısırlı muhaliflere ait "Derb" isimli internet sitesine yaptığı açıklamada, Kahire Ceza Mahkemesi'ne bağlı Terör Dairesi'nin, 20 ayrı siyasi suçtan yargılanan 130 sanığın serbest bırakılması yönünde karar aldığını belirtti.

Mahkemenin son 3 gün içinde 2000 kişinin ihtiyati hapsinin uzatılması konusunu incelediğini kaydeden Ali, inceleme sonucuyla ilgili bilgi vermedi.

Avukat Ali, dün akşam söz konusu 130 kişinin isim listesini Facebook hesabından yayınlayarak, bu hafta içinde serbest bırakılacaklarını belirtmişti.

Bu arada Eş-Şuruk gazetesinin haberinde, sanıkların "yasaklı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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