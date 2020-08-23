Son dakika haberi: Mısır'da okulda yangın felaketi
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Son dakika haberi: Mısır'da okulda yangın felaketi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan bir okulda yangın çıktı.

Son dakika haberi: Mısır'da okulda yangın felaketi
23.08.2020 23:34 | Son Güncelleme: 24.08.2020 00:14

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan bir okulda yangın çıktı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde bulunan Fustat Park bölgesindeki Ain Al-Sira adlı okulda büyük bir yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile bina alev topuna döndü. Yangının okulun çevresinde bulunan ağaçlara sıçraması bölge halkında paniğe neden oldu. Yetkililer, yangına 5 itfaiye aracının müdahale ettiğini aktarırken, yangının kısmen kontrol altına alındığını ifade etti. Yangının akşam saatlerinde çıkması ve okulun boş olması sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü dile getiren yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHİRE

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Kaynak: İHA

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