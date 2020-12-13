Son dakika haberi: Mısır'da Mursi dönemi Ulaştırma Bakanı gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Mısır'da Mursi dönemi Ulaştırma Bakanı gözaltına alındı

13.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:02
Son dakika haberi: Mısır'da Mursi dönemi Ulaştırma Bakanı gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dönemi Ulaştırma Bakanı Hatim Abdullatif gözaltına alındı.

Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dönemi Ulaştırma Bakanı Hatim Abdullatif gözaltına alındı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Mısır güvenlik güçleri, Mursi dönemi bakanlarından Abdullatif'i başkent Kahire'nin doğusundaki evinden gözaltına aldı.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Mısır savcılığının Abdullatif'i "yasa dışı bir örgüte üye olmakla" suçladığı belirtildi.

Abdullatif, Mursi döneminde Hişam Kandil Başbakanlığında kurulan hükümette Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Mısır'da geçen hafta da "terörü finanse etmek ve yasa dışı kurulan bir cemaate üye olmak" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan yine Mursi dönemi Çalışma Bakanı Halid el-Ezheri'nin 15 gün gözaltında tutulmasına karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Dört ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren koca gözaltına alındı
Son dakika haberi | Dört ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren koca gözaltına alındı
Son dakika haber | (Bayrağı yakma görüntüleriyle) ZEYTİNBURNU'NDA TÜRK BAYRAĞINI YAKAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber | (Bayrağı yakma görüntüleriyle) ZEYTİNBURNU'NDA TÜRK BAYRAĞINI YAKAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sakarya'da konuştu: (1)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sakarya'da konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Demet Özdemir Defne Samyeli Mustafa Üstündağ
Spor Adem Ljajic Fatih Terim Samet Aybaba Kylian Mbappe Sergen Yalçın
Tüm Haberler Tbmm Bakan Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Mısır'da Mursi dönemi Ulaştırma Bakanı gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 17:10:55. #1.14#
title