Son dakika haberi: Mısır'da Mursi dönemi Ulaştırma Bakanı gözaltına alındı

Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dönemi Ulaştırma Bakanı Hatim Abdullatif gözaltına alındı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Mısır güvenlik güçleri, Mursi dönemi bakanlarından Abdullatif'i başkent Kahire'nin doğusundaki evinden gözaltına aldı.

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Mısır savcılığının Abdullatif'i "yasa dışı bir örgüte üye olmakla" suçladığı belirtildi.

Abdullatif, Mursi döneminde Hişam Kandil Başbakanlığında kurulan hükümette Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Mısır'da geçen hafta da "terörü finanse etmek ve yasa dışı kurulan bir cemaate üye olmak" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan yine Mursi dönemi Çalışma Bakanı Halid el-Ezheri'nin 15 gün gözaltında tutulmasına karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık