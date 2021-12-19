Son dakika haberi! Mısır'da İhvan lideri İzzet'e "Hamas adına casusluk" davasında müebbet hapis - Haberler
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Son dakika haberi! Mısır'da İhvan lideri İzzet'e "Hamas adına casusluk" davasında müebbet hapis

Son dakika haberi! Mısır'da İhvan lideri İzzet'e
AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Mısır yargısı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanvekili Mahmud İzzet'i müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırdı.

Mısır yargısı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanvekili Mahmud İzzet'i müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırdı.

Mısır haber ajansı MENA'nın haberine göre, kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen davanın duruşması Kahire Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, davada İzzet'e müebbet hapis cezası verdi.

İzzet, 2015'te aynı davada idam cezasına çarptırılmış ancak Ağustos 2020'de yakalanmasının ardından yargılamanın yenilenmesine karar verilmişti. Bugünkü kararla idam cezası müebbet hapse çevrilmiş oldu.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

İzzet, 8 Nisan'da da "rehberlik bürosu olayları" olarak bilinen davada müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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