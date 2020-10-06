Son dakika haberi... Mısır'da eylemleri takip eden gazeteciye gözaltı
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Son dakika haberi... Mısır'da eylemleri takip eden gazeteciye gözaltı

06.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:53
Son dakika haberi... Mısır'da eylemleri takip eden gazeteciye gözaltı

Son dakika haberleri: Mısır'da eylül ayında başlayan ve hala devam eden eylemleri takip eden İslam el-Kulhi adlı gazeteci gözaltına alındı.

Mısır'da eylül ayında başlayan ve hala devam eden eylemleri takip eden İslam el-Kulhi adlı gazeteci gözaltına alındı.

Mısır yerel basınına yansıyan haberlere göre, terör eylemlerinden sorumlu yargı birimi olarak bilinen "Devlet Güvenlik Savcılığı" eylemleri haberleştiren gazeteci Kulhi hakkında 15 gün gözaltı kararı verdi.

Mısırlı gazeteci Kulhi'nin, polisin Giza kentinin Munib bölgesinde geçen 9 Eylül'de İslam el-Astrali adlı genci öldürmesinin ardından başlayan olayları haberleştirdiği için gözaltına alındığı öne sürüldü.

Öte yandan savcılık "terör örgütüne üye olmak ve yalan haber yaymakla" suçlanan gazeteci Besme Mustafa'nın serbest bırakıldığını duyurdu.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Başsavcı Hamda es-Savi soruşturmanın ardından Besme Mustafa'nın serbest bırakılması kararı verdi." ifadelerine yer verildi.

Besme Mustafa, geçen cumartesi günü Mısır'ın turistik şehirlerinden Luksor'da gözaltına alınmıştı.

Luksor'da eylemciler geçen cumartesi günü Uveys er-Ravi adındaki gencin polis tarafından vurularak öldürülmesini protesto etmek için eylem düzenlemişti. Eylemleri takip eden Mustafa, polis tarafından gözaltına alınmış ve savcılık dün hakkında 15 gün gözaltı kararı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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