Son dakika haberi... Mısır'da 10 katlı binada yangın: 3 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi... Mısır'da 10 katlı binada yangın: 3 yaralı

Son dakika haberi... Mısır'da 10 katlı binada yangın: 3 yaralı

Son dakika haber... Mısır'da 10 katlı bir binada meydana gelen yangında 3 kişi yaralandı.

Mısır'da 10 katlı bir binada meydana gelen yangında 3 kişi yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeydoğusundaki Nasr kentindeki 10 katlı bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana gelen yangında 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi, itfaiye, ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi. Büyük maddi hasara yol açan yangın, kısa süre sonra kontrol altına alındı.

Yaralılar yakın bölgelerdeki hastanelere sevk edilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHİRE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kahire, Yangın, Mısır, 3. Sayfa, Haber

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