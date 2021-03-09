Son dakika haberi! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, idari başkent projesinin açılışının "yeni bir cumhuriyetin ilanı" olacağını açıkladı
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Son dakika haberi! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, idari başkent projesinin açılışının "yeni bir cumhuriyetin ilanı" olacağını açıkladı

09.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:32
Son dakika haberi! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, idari başkent projesinin açılışının

Son dakika haber: Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'nin doğusunda inşası devam eden yeni idari başkent projesinin açılışının "yeni bir cumhuriyetin ilanı" olacağını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'nin doğusunda inşası devam eden yeni idari başkent projesinin açılışının "yeni bir cumhuriyetin ilanı" olacağını söyledi.

Mısır basınında yer alan haberlere göre Sisi, Kahire'nin doğusunda Mısır silahlı kuvvetleri tarafından düzenlenen 33'üncü eğitim seminerine katıldı.

Seminerde konuşan Sisi, Mısır'ın büyük gelişmeye tanık olduğunu ve yeni idari başkentin açılışının, yeni bir cumhuriyetin ilanını ve yeni bir ülkenin doğuşunu temsil ettiğini dile getirdi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, dün yaptığı açıklamada, yeni idari başkentin bu yıl sonunda açılacağını belirtmişti.

Mısır İskan Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İmar Grubu, 15 Mart 2015'te başkent Kahire'nin dışında kurulacak yeni idari başkent projesinin hayata geçirilmesi için anlaşma imzalamıştı.

Başbakan Medbuli, 13 Mart 2015'te Geleceğin Mısır'ı Kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, hükümet binaları ve diplomatların yaşayacağı semtten oluşacak, 630 hektarlık arazide kurulacak ve 45 milyar dolara mal olacak idari başkentin yapımının 5 ila 7 yılda tamamlanmasını istediklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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