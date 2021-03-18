Son dakika haberi! Miniklerden Çanakkale gösterisi
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Son dakika haberi! Miniklerden Çanakkale gösterisi

18.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:29
Son dakika haberi! Miniklerden Çanakkale gösterisi

Son dakika haberler: Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, miniklerin dansları ve şiirleri beğeniyle izlendi.

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, miniklerin dansları ve şiirleri beğeniyle izlendi.

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evinde Atatürk sevgisi ve ilkeleriyle yetiştirilen çocuklar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gösteri yaptı. Çocuklar, giydikleri kıyafet ve kostümlerle büyük beğeni toplarken danslarıyla izleyicileri büyülediler.

Günün anlamına yönelik yaptığı konuşma sırasında, çocuklara vatanın nasıl kurtulduğunu anlatmak gerektiğini ifade eden Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi Müdürü Nezaket Aktaş, "Atatürk ve vatan sevgisiyle dolu çocuklar yetiştirmek biz eğitimcilere düşen en büyük görevdir. Bizler çok küçük yaşlardan itibaren eğitim vermeye çalıştığımız çocuklarımıza aynı zamanda Türkiye sevgisini de anlatmak istiyoruz" dedi.

Atatürk ve Türkiye sevgisiyle dolu çocuklar yetiştirmek istediklerini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da miniklerin yürekleriyle ortaya koyduklarının kendilerini bir kez daha gururlandırdığını söyledi. Türkiye'de Atatürk sevdasını çoğaltmak için çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Tarhan, "Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evimiz hizmete açıldığı günden bu yana çeşitli etkinliklerle tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Bakım evimiz öğretmenlerimizle birlikte Atatürkçü, aydın bir okul olmuştur. Laik ve cumhuriyet sevdalıları olarak, Atatürk ilke ve devrimlerine daha çok sahip çıkarak, ülkemize bağlılığımızı göstermeye devam edeceğiz. Tabii bunların sadece Mezitli'de olması yetmiyor, tüm Mersin'de ve ülkemizde bu tür sevdaların çoğalmasını istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Son dakika haberi! Miniklerden Çanakkale gösterisi
Son dakika haberi! Miniklerden Çanakkale gösterisi
Son dakika haberi! Miniklerden Çanakkale gösterisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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