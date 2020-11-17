Son dakika haberi | Minik öğrenciler Karabağ zaferini coşkuyla kutladı
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Son dakika haberi | Minik öğrenciler Karabağ zaferini coşkuyla kutladı

17.11.2020 00:59 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:03
Son dakika haberi | Minik öğrenciler Karabağ zaferini coşkuyla kutladı

Son dakika haber... Atatürk Üniversitesi Vakıf okulu öğrencileri Azerbaycan'ın Karabağ zafer coşkusunu hazırladıkları görsel şölenle kutladı.

Atatürk Üniversitesi Vakıf okulu öğrencileri Azerbaycan'ın Karabağ zafer coşkusunu hazırladıkları görsel şölenle kutladı.

Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan'ın zafer sevincini Atatürk Üniversitesi vakıf okulu öğrencileri de öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları gösteri ile kutladı.

Öğrenciler gösteride hilal ve yıldız koreografisi oluştururken öğretmenlerde müzik aletleri çalarak gösteriye eşlik etti. Gösteri sonunda öğrenciler Türk ve Azerbaycan bayrağı açarak zafer coşkusunu yaşadı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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