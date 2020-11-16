Minik öğrenciler Karabağ zaferini coşkuyla kutladı
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Minik öğrenciler Karabağ zaferini coşkuyla kutladı

16.11.2020 12:48 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:00

- Minik öğrenciler Karabağ zaferini coşkuyla kutladı Atatürk Üniversitesi Vakıf okulu öğrencileri Azerbaycan'ın Karabağ zafer coşkusunu hazırladıkları görsel şölenle kutladı.

- Minik öğrenciler Karabağ zaferini coşkuyla kutladı

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Vakıf okulu öğrencileri Azerbaycan'ın Karabağ zafer coşkusunu hazırladıkları görsel şölenle kutladı.

Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan'ın zafer sevincini Atatürk Üniversitesi vakıf okulu öğrencileri de öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları gösteri ile kutladı.

Öğrenciler gösteride hilal ve yıldız koreografisi oluştururken öğretmenlerde müzik aletleri çalarak gösteriye eşlik etti. Gösteri sonunda öğrenciler Türk ve Azerbaycan bayrağı açarak zafer coşkusunu yaşadı.

Minik öğrenciler Karabağ zaferini coşkuyla kutladı
Minik öğrenciler Karabağ zaferini coşkuyla kutladı
Minik öğrenciler Karabağ zaferini coşkuyla kutladı
Minik öğrenciler Karabağ zaferini coşkuyla kutladı
Minik öğrenciler Karabağ zaferini coşkuyla kutladı
Minik öğrenciler Karabağ zaferini coşkuyla kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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