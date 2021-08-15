Son dakika haberi: Minibüs kazasında ağır yaralanan yaşlı kadın kurtarılamadı

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 13 kişiden biri olan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.