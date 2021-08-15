Son dakika haberi: Minibüs kazasında ağır yaralanan yaşlı kadın kurtarılamadı
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Son dakika haberi: Minibüs kazasında ağır yaralanan yaşlı kadın kurtarılamadı

Son dakika haberi: Minibüs kazasında ağır yaralanan yaşlı kadın kurtarılamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 13 kişiden biri olan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 13 kişiden biri olan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Pazarcık ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan kazada, Kilis'ten Çağlayancerit'in Helete mevkiine düğüne gidenlerin bulunduğu Hanifi A. (26) idaresindeki 79 DD 680 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmişti. Kazada sürücü ile Perihan Y. (55), Sevda D. (48), Mehmet E. (9), Meryem G. (40), Songül B. (40), Mehmet B. (51), Gülbeyaz Ş. (25), Kıymet Ertunç (71), Hayırlı A. (43), Şura T. (26), Yekta A.(45) ve Furkan T. yaralanmıştı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 71 yaşındaki Kıymet Ertunç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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