Son dakika haberi: Milli yüzücü Eroğlu'nun babası koronavirüse yenik düştü
Gelen son dakika haberlerine göre Meksika'nın başkenti Meksiko'da 2017 yılında gerçekleştirilen Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli yüzücü Beytullah Eroğlu'nun babası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Meksika'nın başkenti Meksiko'da 2017 yılında gerçekleştirilen Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli yüzücü Beytullah Eroğlu'nun babası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Dereköy Mahallesi'nde ikamet eden 50 yaşındaki Mustafa Eroğlu, Kovid-19 tedavisi gördüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Eroğlu'nun cenazesi yapılan işlemlerin ardından Dereköy Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün