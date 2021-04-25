Son dakika haberi! Milli sporcu Adem Asil Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Gelen son dakika haberlerine göre -Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Adem Asil'in konuşması Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil barfiks aletinde bronz madalya kazandı.
-Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Adem Asil'in konuşması Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil barfiks aletinde bronz madalya kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı