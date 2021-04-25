Son dakika haberi! Milli sporcu Adem Asil Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
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Son dakika haberi! Milli sporcu Adem Asil Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre -Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Adem Asil'in konuşması Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil barfiks aletinde bronz madalya kazandı.

-Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Adem Asil'in konuşması Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil barfiks aletinde bronz madalya kazandı.

Son dakika haberi! Milli sporcu Adem Asil Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Son dakika haberi! Milli sporcu Adem Asil Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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