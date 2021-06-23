Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığınca Refah Şilebi şehitleri anıldı
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığınca Refah Şilebi şehitleri anıldı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığınca Refah Şilebi şehitleri anıldı
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mersin açıklarında 23 Haziran 1941'de batırılan Refah Şilebi'nde 167 denizcinin şehit olmasının 80'inci yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mersin açıklarında 23 Haziran 1941'de batırılan Refah Şilebi'nde 167 denizcinin şehit olmasının 80'inci yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İkinci Dünya Savaşı döneminde Refah Şilebimiz, İngiltere'den alınacak dört denizaltı ile havacılık eğitimi görecek personeli Mısır'a ulaştırmak için yola çıkmış ancak 23 Haziran 1941'de Mersin açıklarında bilinmeyen bir denizaltı tarafından gece yarısı batırılmıştı. 80 yıl önce meydana gelen bu elim olayda 15 deniz subayı, 16 hava subayı, 48 deniz astsubayı, 63 deniz eri ve 25 şilep personeli şehit olmuştu. Kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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