Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi...

FIRAT, MALATYA (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı : "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa