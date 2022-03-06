Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi.
FIRAT, MALATYA (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı : "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa