Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi... - Haberler

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı:

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı : "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Saldırı, Fırat, Türk, 3. Sayfa, Haberler

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