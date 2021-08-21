Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı: "TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3...

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı: "TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.