Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı: "TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı: "TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı: "TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3... - Haberler
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