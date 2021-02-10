Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı: "Teröristler tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde kullanılan hedeflere yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı düzenlendi."
10.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:51
Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı: "Teröristler tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde kullanılan hedeflere yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı: "Teröristler tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde kullanılan hedeflere yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı düzenlendi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer