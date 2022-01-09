Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Sarıkamış şehitleri anısına video yayımladı

KARS (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 107 yıl önce Kars'ta Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçikleri andı.

Milli Savunma Bakanlığı, 107 yıl önce Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen Mehmetçikleri andığı bir video yayımladı. Videoda binlerce Mehmetçik'in kar üstünde yürüdüğü görüldü. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Binlerce can sonsuz oldu, Acısı yüreğimizde sönmez. Vatan için, namus için, Çıkılan bu yoldan dönülmez. Şahit olsun dağlar, şahit olsun taşlar, Şehitler ölmez, Vatan bölünmez. Sarıkamış'ta şehit düşen şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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