Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle birlik komutanlarına seslenerek,... Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle birlik komutanlarına seslenerek, Doğu Akdeniz'deki faaliyetler için "Faaliyetlerimizde haklıyız. Bize verilen görevi bugüne kadar en iyi şekilde yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle birlik komutanlarına seslenerek, Doğu Akdeniz'deki faaliyetler için "Faaliyetlerimizde haklıyız. Bize verilen görevi bugüne kadar en iyi şekilde yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA Kaynak: İHA