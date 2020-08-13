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Son dakika haberi! Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Azerbaycan?da şehitlik ziyaret...

Bir son dakika haberine göre Azerbaycan'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Son dakika haberi! Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Azerbaycan?da şehitlik ziyaret...
13.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:52

Azerbaycan'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile geldiği Azerbaycan'daki temasları kapsamında ilk olarak Fahri Hıyaban'a gitti.

Burada merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrine çelenk bırakan Bakan Akar, merhum Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına çiçek koydu. Bakan Akar ve Komutanların sonraki durağı ise Şehitler Hıyaban'ı oldu.Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ni ziyaret eden Bakan Akar ve TSK komuta kademesi saygı duruşunda bulundu, Türk Şehitliği'ndeki temsili mezarlara karanfil bıraktı. Şeref Defteri'ni de imzalayan Bakan Akar, şunları söyledi:  "Asil Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz, sizler Azerbaycanlı Türk kardeşlerimizle birlikte Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna canlarınızı feda ettiniz ve şehitlik mertebesine ulaştınız. Gösterdiğiniz kahramanlık ve fedakarlıklar, ebediyen 'İki devlet bir millet' olduğumuzun, bundan sonra da kederde ve kıvançta daima bir ve beraber olacağımızın en açık göstergesidir. Omuz omuza savaştığınız ve yan yana şehadet şerbetini içtiğiniz Azerbaycanlı kardeşlerinizle ebedi istirahatgahınızda rahat uyuyunuz. Kahramanlık ve fedakarlıklarınız, nesiller boyu daima şükranla hatırlanacaktır. Siz kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhlarınız şad olsun." Ziyaret sırasında Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da Bakan Akar ve TSK komuta kademesine eşlik etti.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi'ni Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ramiz Tahirov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile diğer yetkililer karşılamıştı.


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Kaynak: DHA

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