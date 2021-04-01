Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in telefon görüşmesinde, bölgesel güvenlik ve ikili savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in telefon görüşmesinde, bölgesel güvenlik ve ikili savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ve ABD'li mevkidaşının telefonda görüştüğü bildirildi.

Bölgesel güvenlik ve ikili savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen görüşmeye ilişkin, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, her iki Bakan tarafından, stratejik ilişkilerin önemi, bölgesel ve küresel güvenlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi, sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözüme kavuşturulması konuları vurgulanmıştır. Bakan Akar ve Bakan Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken, daha yakın iş birliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etmişlerdir. Bakan Akar, Savunma Bakanı olarak atanan Bakan Austin'i bir kez daha tebrik etmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer