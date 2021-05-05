Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi."
Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı