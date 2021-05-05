Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi."
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi."

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi.'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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