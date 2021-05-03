Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'da
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'da

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'da
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere Libya'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere Libya'ya geldi.

Akar ile beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in bulunduğu uçak, Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na indi.

Libyalı yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz tarafından karşılanan Akar, Libyalı yetkililerle görüşecek ve eğitim, yardım, danışmanlık unsurunu ziyaret ederek Mehmetçik ile bir araya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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