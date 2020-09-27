Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan'a saldırmış ve...
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan'a saldırmış ve...

27.09.2020 12:19 | Son Güncelleme: 27.09.2020 12:23
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan'a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan'a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Kafkasya'da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan'ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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