Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan'a saldırmış ve...

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan'a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir.