Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede (Yunan Savunma Bakanı ile görüşmesi) Olumlu, yapıcı...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede (Yunan Savunma Bakanı ile görüşmesi) Olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Spontane gerçekleşti, gerçekçi bir görüşme oldu" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede (Yunan Savunma Bakanı ile görüşmesi) Olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Spontane gerçekleşti, gerçekçi bir görüşme oldu" dedi. - BRÜKSEL
İhlas Haber Ajansı - Politika