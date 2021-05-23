Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı provoke, sabote etmek için ellerinden...
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı provoke, sabote etmek için ellerinden...

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar: 'Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı provoke, sabote etmek için ellerinden...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı provoke, sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı provoke, sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu yolun çıkar yol olmadığını kendilerine hatırlatmak istiyorum. Bu söylemlerle, tahriklerle, provokasyonlarla bir yere varmalarının imkanı yok." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı provoke, sabote etmek için ellerinden... - Haberler
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