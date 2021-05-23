Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı provoke, sabote etmek için ellerinden...

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunan komşularımız eylem ve söylemleriyle yapılan çalışmaları, olumlu gidişatı provoke, sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar.