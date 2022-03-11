Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü. Görüşmeye ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Akar tarafından can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin ve sivillerin tahliyesi için insani koridorların açık tutulmasının önemi vurgulandı. Ayrıca Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması ve barışın tesisi için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi" denildi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hulusi Akar, Ukrayna, Milli, Politika, Güncel, Haberler

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