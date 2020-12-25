Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye İnovasyon Haftası'na videomesaj gönderdi (1)
25.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:16
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası'na videomesaj gönderdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası'na videomesaj gönderdi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı