Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye İnovasyon Haftası'na videomesaj gönderdi (1)
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Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye İnovasyon Haftası'na videomesaj gönderdi (1)

25.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:16

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası'na videomesaj gönderdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası'na videomesaj gönderdi. (1)

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye İnovasyon Haftası'na videomesaj gönderdi (1)
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye İnovasyon Haftası'na videomesaj gönderdi (1)
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye İnovasyon Haftası'na videomesaj gönderdi (1)
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye İnovasyon Haftası'na videomesaj gönderdi (1)
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye İnovasyon Haftası'na videomesaj gönderdi (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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