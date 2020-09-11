Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler, tarihte olduğu gibi bugün...
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler, tarihte olduğu gibi bugün...

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler, tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar.

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar:
11.09.2020 20:01 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:20

Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler, tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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