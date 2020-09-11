Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler, tarihte olduğu gibi bugün... Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler, tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler, tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar." Kaynak: AA