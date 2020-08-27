Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Akar: "(Oruç Reis) Bizim yaptığımız şey sondaj ve araştırma. Hak, alaka ve...
Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Akar: "(Oruç Reis) Bizim yaptığımız şey sondaj ve araştırma. Hak, alaka ve menfaatlerimiz çerçevesinde barışçıl yol ve yöntemlerle bize ait olan alanda çalışmalarımızı yapıyoruz.
27.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:19
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Oruç Reis) Bizim yaptığımız şey sondaj ve araştırma. Hak, alaka ve menfaatlerimiz çerçevesinde barışçıl yol ve yöntemlerle bize ait olan alanda çalışmalarımızı yapıyoruz."
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Kaynak: AA