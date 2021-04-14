Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, NATO'nun Afganistan gündemli toplantısına katıldı

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarının Afganistan gündemli çevrim içi toplantısına katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarının Afganistan gündemli çevrim içi toplantısına katıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, bu ülkedeki güvenlik durumu, barış sürecine ilişkin gelişmeler ve ittifakın Afganistan politikasının görüşüldüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş